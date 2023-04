L'alcaldable d'ERC Sant Celoni i la Batllòria diu que promouran «un poble que no sigui avorrit»

Un equip jove i renovat

Algunes de les persones que formaran part de la candidatura d'ERC Sant celoni i la Batllòria Foto: Jordi Purtí

Substitueix Josep Maria Gayolà

La nova candidata d', a les eleccions municipals del, ha dit en la seva presentació pública que treballaran per un municipi que no es converteixi en dormitori "promourem un poble que no sigui avorrit". Des del partit republicà volen un Sant Celoni i la Batllòria que hi hagi activitat, que tingui fires, que es promocioni el comerç, "Sant Celoni té unes qualitats espectaculars i ens ho hem de creure i d'energia no ens en faltarà, ha assegurat l'alcaldable d'ERC. Fernanda A. Crovara vol governar perquè els celonins i les celonines es vegin reflectits en el poble.Fernanda A. Crovara, ha recordat que actualment el govern de l'està format per Junts i ERC, tot i que els republicans només tenen tres dels nou regidors que formen el govern. En aquesta legislatura han sigut responsables dels àmbits d'Afers Socials i Habitatge, Urbanisme i Medi ambient, Promoció Econòmica i Turisme. "Només amb tres regidories hem fet un munt de coses, ha remarcat la candidata.Ha passat llista d'alguns dels temes aconseguits com tota la feina de preparació per redactar un nou POUM per decidir el sant Celoni del futur, el parc de cal·listènia, l'impuls de la Fira del Bosc, el CAP de la Batllòria, lloguer social per Sant Celoni i la Batllòria, la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, programacions per a joves, entre d'altres. "Només amb tres regidors, us imagineu el que podríem fer amb més regidors. Evidentment, faríem molt més", ha emfatitzat Fernanda A. Crovara.Assegura que no tenen por ni vergonya de dir que són d'ERC per això volem, "soc una ferma defensora del govern proper a les persones, partidària de formes de govern participatives. Els ciutadans han de tenir accés als regidors i governants de forma normalitzada, no només quan hi ha eleccions o actes polítics.""Hem decidit. Fer un canvi", ha explicat Fernanda A. Crovara. La intenció és entrar amba l'ajuntament per poder dur a terme les nostres ideologies. Un equip, segons l'alcaldable de Sant Celoni i la Batllòria, molt divers, compromès i potent. Tindrà acom a persones més visibles.El programa que presenten tindrài que han fet després d'escoltar la gent que els ha fet propostes. Per una banda, ladel municipi potenciant el comerç, el turisme i les empreses. Un segon eix dedicat alsperquè hi tinguin cabuda i trobin el seu lloc en matèria d'oci, educació i cultura. El tercer eix es dedicarà a les. Ser transparents, facilitar la vida al poble i trencar barreres.ERC Sant Celoni i la Batllòria havia preparat la candidatura a les eleccions municipals del pròxim 28-M ambal davant. Per motius personals va renunciar fa unes setmanes. Fernanda A. Crovara, que era la número dos, va passar a ser candidata amb el suport de l'assemblea de militants.En la seva intervenció hi ha tingut un agraïment especial "la candidatura que presentem és la seva", ha manifestat. També ha agraït la feina feta per tots els regidors d'ERC en aquesta legislatura a l'Ajuntament de Sant Celoni,, a més del mateix Josep Maria Gayolà.Fernanda A. Crovara viu a Sant Celoni des del 5 anys i ara és professora a la universitat i la investigació en I+D.En la presentació va ser el president comarcal d'Esquerra Republicana de Catalaunya al Vallès Oriental,. Va destacar que els projectes són sempre per damunt de les persones i ERC Sant celoni i la Batllòria ho ha demostrat. Ara és el moment de transformar la societat en quatre eixos "verda, social, democràtica i feminista". Per poder aplicar, va dir, cal arribar a tots els municipis i als ajuntaments.