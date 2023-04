El castell de Montsoriu obrirà al públic durant tots els dies de Setmana Santa

Elobrirà al públic durant tots els dies de, concretament del dia 30 de març al 10 d’abril. Una oportunitat per gaudir d’un dels grans castells del Mediterrani amb prop de 60 metres de volum arquitectònic desplegats en els tres recintes concèntrics, defensats per 7 portals inexpugnables. El gran castell inexpugnable de Bernat II de Cabrera, amb vistes privilegiades al Montseny i al Mediterrani.Aquest primer cap de setmana de Rams, el castell romandrà obert de les deu del matí a les sis de la tarda. Pel que fa resta de dies, l’horari serà de les deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda des del dilluns 3 d’abril al dijous 6 d’abril. Els dies 7 i 8 d’abril, que són els de major afluència de visitants, el castell romandrà obert de les deu del matí a les sis de la tarda i el diumenge dia 9 i el dilluns dia 10 d’abril, el castell recuperarà l’horari de deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda. Si bé la venta d’entrades es farà fins a una hora abans del seu tancament. Aquelles persones que vulguin sol·licitar una visita guiada cal que ho facin a través del web www.montsoriu.cat.El president del Patronat del Castell de Montsoriu,, ja ha avançat que durant els dies de Setmana Santa per poder donar resposta a les peticions dels visitants s’incorporaran més visites guiades. També hi ha l’opció de la visita autoguiada, on no cal fer reserva prèvia. En principi, tal com ha avançat, s’espera que la mitjana de visites guiades diàries sigui de quatre, que es faran entre les deu del matí i les cinc de la tarda. D’aquesta manera, tal com ha assenyalat Garriga, es donarà resposta a la gran demanda que tenen les visites guiades.L’exposició del, promoguda en el marc del projecte www.larutadelscabrera.cat en el qual hi participen una dotzena de municipis de La Selva, es podrà visitar durant tot el mes d’abril a la sala noble del castell de Montsoriu L’objectiu es presentar les 5 rutes d’autodescoberta del llegat patrimonial dels Cabrera a la comarca per tal d’impulsar el coneixement dels elements monumentals i d’alguns dels principals personatges històrics vinculats a una de les nissagues més importants de la Catalunya medieval.