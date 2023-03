L'Ajuntament de Gualba fa una passa més per impulsar una Comunitat Energètica Local

Seguint la planificació establerta en el projecte municipalpresentat a la ciutadania el mes d'octubre passat, l'va fer redactar i presentar a la Diputació de Barcelona el projecte Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu en la Pista poliesportiva 1 d'Octubre, amb l'objectiu de crear a partir d'aquesta instal.lació una comunitat energètica local i aconseguir, per tant, un estalvi econòmic en els costos derivats del consum elèctric tant dels veïns i veïnes que s'hi adhereixin com dels edificis municipals.Aquest divendres 31 de març el consistori ha rebut l'acceptació de la proposta presentada per part de la Diputació de Barcelona per poder executar el projecte durant l'any 2024. S'ha atorgat l'import total sol·licitat de 230.422,58 euros per instal·lar damunt del sostre de la pista poliesportiva 1 d'Octubreque donaran una potència de 127,53 KW, una producció estimada de 153.369 KWh i un estalvi anual equivalent de 73,77 TnCO2.Aquesta actuació permet seguir treballant per a la sostenibilitat energètica i la reducció de la petjada de carboni així com estalviar costos en la despesa energètica municipal i en la dels veïns i veïnes que s'adhereixin a la futurade Gualba.