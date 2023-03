L'Escola de Música d'Arbúcies celebra 35 anys d’història

Història

Les Naus Ayats van ser l'escenari del concert que va oferir ahir a la tarda l'Aula de música d'Arbúcies i Sant Hilari per commemorar elsd'història de l'Escola. Una celebració que va servir per agrair a totes aquelles persones que van fer possible la creació de l'l'any 1988, així com totes aquelles que hi han tingut un paper rellevant per a la continuació d'aquests estudis a Arbúcies.L'acte va començar amb els parlaments dels impulsors tant de l'Escola de Música d'Arbúcies com de Sant Hilari Sacalm, que enguany celebra els 45 anys,, així com de l'alcalde d’Arbúcies,, i del regidor de Cultura,. Tots ells van coincidir en afirmar que va ser gràcies a la voluntat de l'Ajuntament d'aquell moment que es va poder tirar endavant la creació de l'Escola de Música i que Arbúcies tingués una oferta musical de qualitat.Acabats els parlaments, els protagonistes van esdevenir les desenes d'alumnes de les aules de música d'Arbúcies i Sant Hilari que van interpretar, una obra composta per Antoni Miralpeix i Francesc Danés que també van ser presents al concert, Danés com a rapsode i Miralpeix al piano juntament amb Rosa Badenas, tots ells sota la direcció de Dolors Vidal, actual directora de les aules musicals d'ambdós municipis. El concert també va comptar amb la col·laboració especial de l'Escola de Dansa d’Arbúcies.L'va néixer el 1988 perquè l'Ajuntament d'Arbúcies tenia per objectiu poder portar al municipi l'educació musical i el professorat que 10 anys abans havia sorgit a Sant Hilari Sacalm.Així doncs, l'Ajuntament es va fer càrrec del lloguer del local de Can Gil i de les despeses en conveni amb la direcció de la veïna Escola de Música de Sant Hilari. D'aquesta manera, l'oferta d’educació musical de les dues viles veïnes es va veure incrementada en professorat, diversificació d'instruments i augment d'activitats impulsades des de l'Escola. Amb el temps, el servei que començà amb 12 alumnes 3 professors i 2 instruments es va convertir en un centre que oferia una gran varietat d'estudis musicals, segons descriua la revista Perxada núm. 15 del 1999.Per altra banda, els impulsors de l'Escola de Música, Montse Cufí i Antoni Miralpeix, expliquen: El denominador comú de les dues escoles va ser el mestre Lluís Torres, que va anar a viure els darrers anys de la seva vida a Sant Hilari Sacalm i va propiciar amb el seu mestratge l'educació musical a ambdós pobles. Més tard, l'atzar va fer que la casa natal del mestre a Arbúcies fos la seu definitiva de l'Escola. La música tornava a ressonar en aquelles parets, que van veure com naixien corals i orquestres i s'omplia d’infants, joves i adults amb els seus cants i instruments.L'any 2008 es va commemorar el 20è aniversari i es va plantejar com un punt d'inflexió: calia un salt endavant qualitatiu. Va ser a partir de llavors que vam esdevenir municipals i es va entrar a formar part de la Xarxa EMVIC com a aula associada.Al llarg d'aquests anys ha donat vida cultural al poble i ha nodrit de músics i ciutadans melòmans aquest racó meravellós del Montseny.