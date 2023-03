El candidat del PSC assegura que «serem decisius i determinants per la formació de govern a Llinars»

Un centenar de persones van participar de les Migas Populars que organitzades peldiumenge passat a l'espai de l'Àrea Central. Un acte que va comptar amb el candidat socialista,, la portaveu del PSOE al Senat,i el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès,. Tots tres van destacar la importància d'obrir una nova etapa al municipi i donar un nou impuls al municipi."A partir del 29 de maigi ho serem gràcies a les ganes de canvi que hi ha a Llinars" va dir el candidat socialista que es va mostrar enamorat de Llinars i de la seva gent "és un poble viu que mereix tot l'esforç del món, quan ens dediquem a la política el nostre horitzó sempre ha de ser millorar la vida de les persones, Llinars és el nostre compromís".El municipi a crecut en població i en les properes eleccions, l'ajuntament comptarà amb quatre regidors més . "Hem crescut i per tant, les necessitats no són les mateixes de quan érem 8.000 habitants, tenim nous reptes i per afrontar-los nosaltres tenima les que hem vist fins ara" va explicar Joan Ramon que considera que s'ha de treballar perquè les notícies de Llinars del Vallès siguin positives i no negatives, en referència a les publicacions que han sortit als mitjans en matèria de seguretat, com la corrupció policial, festes il·legals o tràfic de drogues.Pel candidat socialista lespassen per combatre la sensació d'inseguretat amb la creació de la policia de barri, garantir que tothom tingui els mateixos serveis amb el Pla de Barris, garantir l'accés a l'habitatge a preus assequibles per als joves, amb 50 habitatges en la propera legislatura i posant les persones al centre de totes les polítiques de l'Ajuntament.La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, va posar en valor les característiques del candidat socialista, "Joan Ramon té una, una coherència amb la seva ideologia, sempre al servei de millorar la societat. Tothom qui vulgui un canvi a Llinars té en Joan Ramon i en el seu projecte l'oportunitat per fer-ho possible". En la mateixa línia, s'ha manifestat el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moiànes, Jonatan Martínez que ha dit que ara "és el moment d'obrir una nova etapa a Llinars, amb noves mirades, fugint de la inèrcia i donant-li un nou impuls, de la mà de Joan Ramon i el seu equip".