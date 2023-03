El Combat d'Arbúcies coincideix enguany amb la crema de la vila fa 309 anys

La xerrada d'avui dijous La recuperació de la memòria dels maquis – La ruta dels maquis a Catalunya i la presentació de l'entitat l', Premi Combat d'Arbúcies 2023, donarà el tret de sortida a les, que se celebraran aquest dissabte 1 d'abril a Arbúcies.Les jornades coincideixen amb la data de l'i el mateix dia del de, cinc mil homes armats, molts d'ells a cavall, van irrompre a Arbúcies i en represàlia pels fets de gener van cremar totalment el poble, les cases, collites, boscos, i van deixar únicament l'església perquè servís d'exemple per altres viles i persones. És per aquest motiu que durant el transcurs de la jornada, es podrà veure la recreació Arbúcies, vila cremada per tal de rememorar aquells fets.A banda, durant tot el dia a la plaça de la Vila hi haurà els campaments derecreant la vida als campaments, jugar a bitlles catalanes o a d'altres jocs tradicionals del 1700 i participar en els diferents tallers: d'espelmes, d'escriptura i de plantes. També, per saber més de la vida dels combatents, s'ha programat la xerrada – demostració al Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) Del miquelet al soldat de línia.Elacollirà una gran part dels actes programats, ja que també hi haurà la xerrada La moda del 1700, així com els monòlegs de recreació històrica La Teresa d'Arbúcies i Reflexions del sometent.El passeig de la Riera tornarà a ser l'escenari de la recreació del Combat d'Arbúcies, a càrrec de diferents grups de miquelets i soldats de l'època que representen els diferents regiments que hi havia.Finalment, els'entregarà aquest any a l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, una associació que destaca per la investigació i la divulgació de la història d'uns grans lluitadors per la llibertat, la dignitat i els drets de les persones i els pobles: els maquis, que van estar també per aquestes muntanyes, així com els sometents i els miquelets del s. XVIII, després de la derrota de la II República i la implantació del feixisme a casa nostra.