Sumem per Hostalric presenta la seva candidatura per les properes eleccions municipals del mes de maig

Davant d'un teatre ple, amb més de 220 assistents,va presentar dissabte passat lesaixí com el grup de suport. Una llista cremallera, amb més presència de dones, que aposta per la transversalitat. Amb veïns i veïnes que han format o formen part del teixit cultural, associatiu i esportiu de la Vila. Així com amb figures rellevant de la política municipal. En definitiva un equip que combina joventut i experiència de govern. Amb regidors i regidores de l'actual equip de govern però també amb noves incorporacions.Amb aquesta candidatura l'equip de Sumem per Hostalric-AM esperaaconseguida a les eleccions municipals del 2019 i seguir aplicant les polítiques de transformació i de canvi iniciades en l'actual mandat.L'actual alcalde i candidat a la reelecció,, va presentar els eixos principals del projecte de Sumem per Hostalric. Continuar amb l'aposta feta per les polítiques d'infància i joventut, impulsar la transició energètica. Mantenir els esforços en les actuacions de promoció del turisme com eix de futur del municipi. Així com desplegar el Pla d'Habitatge del Nucli Antic.