Sant Celoni comença a preparar la Festa Major 2023

Encara queden uns quants mesos per la, però aquest dimarts jan han començat les reunions preparatòries amb una jornada de treball que es va fer a la Sala Bernat Martorell, a Can Ramis. Amb el lema Preparem la Festa Major 2023, comptem amb tu! les entitats i tothom qui s'hi vulgui implicar va poder fer propostes i donar idees per una festa que enguany tindrà els seus dies clau els dies 8, 9 i 10 de setembre.La reunió va ser força concorreguda i ja s'han començat a donar les primeres passes per confeccionar el programa festiu. En van sortir dos grups de treballs per llistar les activitats que ja se sap que es portaran a terme i procurar que no coincideixin els horaris.Entre les activitats, protagonisme gran pelsque enguany celebraran el seui, per celebrar-ho hi ha la intenció de portar a Sant Celoni trenta colles convidades.