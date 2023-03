La Comunitat de Municipis del Baix Montseny impulsa el portal web «BaixMontsenyCultura»

Nou pas conjunt de la. En aquesta ocasió per impulsar la creació d'un portal web () participatiu per promoure la cultura al Baix Montseny, obert a aquells que vulguin publicar qualsevol activitat cultural que es desenvolupi al territori, amb voluntat de crear xarxa, impulsar l'activitat artística, fomentar el consum cultural i generar nous públics. Orientat a la ciutadania en general, facilita a creadors i professionals la divulgació de les seves propostes i projectes inclou també el cens d'artistes del Baix Montseny.La iniciativa, participada per, es va presentar de manera pública ahir la tarda a la Sala Gran del Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni, després de mesos de treballar-hi. Baix Montseny Cultura difon informació d'exposicions, concerts, espectacles, festes populars i altres activitats organitzades per Ajuntaments, entitats o empreses del sector cultural i creatiu, amb intenció que tinguin una projecció més enllà dels propis municipis.Fent servir un senzill sistema de cerca el portal Baix Montseny Cultura permet localitzar els esdeveniments que interessen: per temes, per municipi, per dates o fent servir lliurament el cercador. Una vegada localitzat el contingut es pot accedir a tota la informació relacionada.Baix Montseny Cultura s'ha desenvolupat en el marc del projecte Baix Montseny Cultura 4.0 subvencionat pel programa Treball, Talent i Tecnologia promogut per laque hi ha donat suport econòmic.Els municipis que formen part del projecte i dels quals s'hi podrà trobar informació són Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.