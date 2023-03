Aprovació inicial de l'auditoria del servei d'aigua i clavegueram de Breda

La sessió plenària de l', celebrada aquest dilluns al vespre, va aprovar de manera inicial l'i del document d'assessorament i conclusions: Es tracta d'una auditoria realitzada al llarg dels anys 2019 i 2020 i un document d'assessorament estratègic elaborat pel Departament d'Empresa de la Universitat de Girona. En aquest document es concreten les conclusions de l'auditoria, es prioritzen les inversions necessàries fins al final de la concessió actual d'aquí a 13 anys i s'inclou un pla estratègic d'inversions de nova creació.Aquest pla es finançarà a través del cànon de l'aigua que rep anualment l'Ajuntament i d'un escreix pressupostari detectat durant l'auditoria. Al final de la concessió aquest escreix serà de 150.000 euros, que es revertiran a les arques municipals. Punt aprovat amb el vot a favor d’ERC i JxCAT i el vot contrari del grup de la CUP.També relacionat amb l'aigua es va aprovar de manera inicial la modificació de l'Ordenança Fiscal 1, reguladora de les tarifes del servei municipal de subministrament d'aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant annex, un quadre de preus unitaris per a l'any 2023: En aquest cas es produirà una actualització anual ja prevista a la concessió. S'incorporarà un annex de preus públics del material, hores de servei i drets de connexió de la companyia concessionària. Punt aprovat amb els 8 vots d'ERC i les 2 abstencions de JxCAT i CUP.A banda d'aquestes dues qüestions, l'ordre del dia portava a aprovació la sol·licitud d'. Un cop acceptada, Breda quedarà integrada en la zona 8, juntament amb Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. Aquest fet permetrà a les persones que es desplacin des de Breda gaudir de la bonificació dels bitllets de tren cap a Girona, bus urbà i bus interurbà per tota l'àrea metropolitana de Girona i la seva conurbació. La sol·licitud d'entrada a l'ens es va aprovar per unanimitat.