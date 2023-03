El PSC de Sant Celoni proposa que la Batllòria es constitueixi en una Entitat Municipal Descentralitzada

Altres propostes del PSC a la Batllòria

Elha anunciat aquest dilluns al vespre que la seva voluntat per aquesta pròxima legislatura 2023-2027 és impulsar una. L'anunci es va fer en un acte celebrat a la Unió Batllorienca. "És l'hora de prendre decisions importants i per això fem aquesta proposta, ja que és transcental pels veïns de la Batllòria i la manera que tinguin capacitat per decidir el que volen fer", va dir, cap de llista de la candidatura socialista el pròxim 28-M.Una EMD és un govern local amb autonomia, del tot legal, que normalment es constitueix quan hi hacom és el cas de Sant Celoni i la Batllòria i és difícil que hi hagi una connexió amb normalitat "però amb la constitució d'una EMD s'ha de continuar garantint els serveis", va explicarEl tàndem socialista va dir que una Entitat Municipal Descentralitzada la poden demanar els veïns o l'Ajuntament del municipi i la decisió final per aprovar-la és de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit hi haque s'han de complir: que no es perdi qualitat en la prestació de serveis; recursos suficients per continuar donant aquests serveis; i circumstàncies geogràfiques, històriques, socials, econòmiques o administratives que ho facin possible "i la Batllòria és un cas clar en aquest sentit", s'assegura des de la candidatura dels socialistes de Sant Celoni i la Batllòria.Van remarcar que es tracta d'un òrgan de govern amb un president o presidenta i una junta de veïns que són els vocals de l'EMD. Es disposa d'unescom la vigilància dels béns d'ús públic, conservació i administració del patrimoni, enllumenat públic i neteja viària, obres d'interès exclusiu de l'EMD, ordenació del trànsit de vehicles, conservació de parcs, jardins i del patrimoni històric i activitats culturals i esportives. Aquestes competències es poden anar ampliant amb el temps.L'de les persones que formen part del govern de l'EMD es fa el mateix dia que se celebren les eleccions municipals. A la Batllòria li pertocaria un president o presidenta i sis vocal, el que equival a una setena part del nombre de regidors i regidores que s'elegeixen a l'Ajuntament de Sant Celoni.Per donar suport a la proposta socialista van ser-hi presentsde Sant Jaume d'Enveja i els Montells, a les terres de l'Ebre i, de l'EMD de Bellaterra a Cerdanyola. Tots dos van dir que per un bon funcionament de l'Entitat Municipal Descentralitzada cal deixar les coses clares des d'un primer moment.Eduard Vallhonesta va fer una pinzellada del seu programa de propostes per la Batllòria. Va destacar la millora del cementiri, la canonada d'aigua entre Sant Celoni i la Batllòria, més freqüència de transport públic amb Sant Celoni, insistir en la construcció de la sortida de l'AP-7 per descongestionar la C-35 i va tornar a posar sobre la taula la figura del sereno en temes de seguretat.