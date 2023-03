Arbúcies es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Nacions Unides ha llançat el repte de l'assoliment de l'a tots els agents, governs estatals, regionals i locals, món empresarial i associatiu, món acadèmic i ciutadania en general, i remarca que aquesta Agenda pot ser una oportunitat per als ajuntaments per planificar de forma estratègica i contribuir així al desenvolupament sostenible, revisant les polítiques i alineant-les als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per al progrés econòmic, la justícia social i la inclusió, la protecció del clima, el medi ambient i la biodiversitat i per garantir que ningú no quedi enrere.En aquest sentit, es demana que cada territori localitzi aquests objectius tenint en compte el context del territori i, per això, és important que cada municipi pugui fer aquesta localització, proposant fites pròpies a partir de les seves necessitats i dels recursos existents. Localitzar l'Agenda Global no ha de significar per al municipi un canvi radical, ja que la majoria de lesja hi estan orientades, sinó una oportunitat per reforçar les prioritats i introduir més capacitat d'impacte en aquestes polítiques locals, i demostrar el paper rellevant dels municipis en l'assoliment dels ODS en l'àmbit territorial.L'ha portat a terme el projecte d'implementació dels ODS de l'Agenda 2030 mitjançant diverses actuacions com la formació dels càrrecs electes i personal tècnic i administratiu del consistori; L'elaboració d'unamb la identificació i reivindicació de les accions definides des de l'Ajuntament, la detecció d’oportunitats i potencialitats actuals i la definició del Pla d'alineament amb propostes concretes d'actuacions internes i externes, la fixació d'un calendari de les actuacions i l'establiment d'un marc d'indicadors bàsics.Tambéper als agents del territori i enquestes sobre la seva contribució als ODS. En aquest cas, s'ha comptat amb la participació de les diferents entitats i associacions, les empreses, els centres educatius i la ciutadania en general.Un cop fetes totes les sessions de treball, l'Ajuntament mostra una gran diversitat de bones pràctiques en referència a tots els ODS i les seves cinc dimensions. De manera destacada, es veu com la dimensió de laés la més treballada a Arbúcies amb un especial focus en aconseguir un municipi amb polítiques orientades a la productivitat econòmica i una urbanització inclusiva i sostenible.Segueixen les àrees dei deque concentren també un gran nombre d'actuacions. De fet, l'Ajuntament d'arbúcies ha elaborat un llibret comunicatiu, amb el recull de les accions més destacades en cada un dels ODS, i que servirà també per sensiblitzar la ciutadania, fer difusió dels ODS i donar consells a empreses, organitzacions i ciutadania de com aplicar els ODS. Es pot consultar a www.arbucies.catAquest projecte ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, dins del programa DDGI 2030 Demarcació Sostenible.