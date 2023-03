«Estic vivint al carrer», crit desesperat d'un veí de Sant Celoni

És, té 72 anys i viu al carrer, a Sant Celoni. Des que va esclatar la crisi de la pandèmia la seva vida s'ha ensorrat. Viu com pot i del que pot i ara mateix està dormint a l'intempèrie en un lloc que no vol desvetllar per qüestions de seguretat. La Covid-19 el va deixar sense feina, el sostre de la casa on vivia es va esfondrar fa un parell de mesos , ha estat ingressat a l'hospital per una infecció a la cama que encara en pateix les conseqüències i ara reivindica un empadronament social i un lloc en condicions per poder dormir.Precisament, aquest matí ha aconseguit mitja victòria perquè l'ha accedit a tramitar-li l'i a través depodrà disposar d'una targeta alimentària i, en paral·lel, el sindicat UGT li està fent les gestions necessàries per aconseguir-li una pensió., psicòleg i treballador social de Santa Maria de Palautordera, li ha fet l'acompanyament i espera que pel camí no hi hagi més entrebancs i abans dels tres mesos preceptius l'empadronament sigui una realitat. Mentrestant, Creu Roja també li facilitarà mantes perquè a les nits no passi tant fred "en Rafael seguirà dormint al carrer si és que no hi ha un gir radical a la situació", diu Morales.Rafael de la Guerra ja fa temps que és a Sant Celoni, abans havia passat per. La regidora d'Afers Socials i Habitatge de l'Ajuntament de Sant Celoni,, ha explicat aque és la primera vegada que aquesta persona demana l'empadronament social i que el tràmit s'ha fet efectiu aquest matí. "Ara segueix el seu curs i, a partir d'aquest moment, s'explorarà la seva situació personal amb els agents de la xarxa per trobar-hi una resposta".La regidora també ha recalcat que segons els consta en els seus arxius Rafael de la Guerra ha estat hospitalitzat i no va rebre l'alta fins el dia 24 de març, és a dir divendres passat, "fins avui no ha vingut a serveis socials a demanar l'empadronament". També ha recordat que el passat mes de gener quan es va esfondrar el sostre de l'habitatge on vivia se li va donar un recurs habitacional durant uns dies perquè sabien que estava en tractament mèdic.