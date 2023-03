El nou Pla de carreteres de la xarxa local inclou la drecera de Palau

Després de 94 anys de la darrera planificació viària local, la Diputació de Barcelona comença el desplegament d'un nouque afectarà a un total de 774 quilòmetres de 121 camins municipals i l'eixamplament i millora de de 86 trams de carreteres locals que comportarà una inversió global de 230 milions d’euros en els propers 15 anys.La primera fase d'aquest pla, conegut com a Pla zonal 2020 , començarà a finals d'aquest any 2023 amb la licitació i execució dels primers projectes que afectaran a 157 quilòmetres de 37 camins municipals del conjunt de comarques barcelonines.Les actuacions estan concertades amb els ajuntaments a través dels consells comarcals i comporten la transformació de 19 camins en carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de Barcelona així com en la millora de la seguretat viària de 18 camins municipals, amb una inversió global de 31 milions d'euros.Pel que fa als’actuarà sobre el VR-254(drecera de Palau), en el terme municipal de. En concret una longitud de 1.665, 35 metres que es transformaran en carretera i s’invertiran 1.117.563,99 milions d’euros. El codi de carretera serà B-7426.