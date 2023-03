El conseller Elena anuncia a Riells i Viabrea vuit nous efectius de Mossos a la Selva interior

El, ha anunciat aquest dimarts a la tarda la incorporació aquest mes de març dea la comissaria de Santa Coloma de Farners, que serviran per reforçar la presència policial a la Selva interior.En el marc d'una reunió amb l'alcalde de Riells i Viabrea,, Elena ha destacat ha destacat que "això suposa un 11,7% d'efectius els darrers dos anys i situa la dotació d'agents com la més gran de la darrera dècada".Amb aquest augment de dotacions, el conseller ha assegurat que "podrem reforçar el patrullatge i la proximitat als municipis de la Selva Interior". "La proximitat és l'ADN del cos de Mossos, i és evident que per fer possible la proximitat calen agents. Per això reforcem el nombre d'agents a la zona, per donar un millor servei a poblacions comi la resta de municipis de la Selva interior”, ha afegit.L'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, ha celebrat la incorporació dels nous efectius, que "suposen, a més, un rejoveniment del cos", i ha destacat, tal com ha fet també el conseller, la tasca de coordinació entre els municipis i Mossos d'Esquadra "per resoldre les problemàtiques que tenim al territori".