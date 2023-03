Set famíles signen un lloguer social amb la Sareb a Sant Celoni

Una de les persones que es beneficiarà del contracte de lloguer social signat amb la Sareb Foto: Jordi Purtí

Justícia, estabilitat i dignitat

A primera hora d'aquest matíhan aconseguit signar undesprés de molt temps de lluita i negociació, tant des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Celoni com de l'Obra Social de la PAHC. Les famílies, a partir d'ara i durant els propers set anys, viuran en pisos situats al carrer Maria Aurèlia Capmany de Sant Celoni.Tot i que les famílies aquest matí han tingut l'acompanyament de tècniques de Serveis Socials de l'Ajuntament i de representants de la PAHC, el contracte és estrictament entre la Sareb i els llogaters. El preu que pagaran serà d'aproximadament elque tenen cada família., regidora d'Afers Socials i Habitatge de l'en manifestacions aha dit que el camí per arribar fins aquí ha estat llarg i al darrere queden moltes reunions, converses, trucades i videoconferències que han suposat "arribar a un acord que és bo per ambdues parts".Des de l'Ajuntament es reconeix que negociar amb la Sareb no ha estat gens fàci l perquè en el marc de la negociació hi ha hagut situacions molt canviants i també interlocutors diferents "finalment hem trobat la persona adequada per poder desencallar aquest tema que des de Serveis Socials hi hem esmerçant moltes hores i mitjans".Miracle ha expressat la seva satisfacció per haver-se pogut aconseguir aquest lloguer social i agraeix l'esforç que han fet les tècniques de l'àrea.On també aquest matí hi havia una satisfacció enorme era a la. No han dubtat en afirmar que "avui hem guanyat. Avui recollim els fruits de la nostra lluita. Avui guanya el moviment popular i l'organització de les veïnes." La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme Baix Montseny recorden que la procedència de les set famílies que han signat el lloguer social és del el primer bloc recuperat per la PAHC Baix Montseny de les mans del banc dolent, la Sareb."Fan memòria i remarquen que després de 13 anys d'abandonament, el gener de 2020 va començar la història d'aquest bloc, un espai rehabilitat col·lectivament on han dedicat un munt d'hores de feina, diners i il·lusió. "Gràcies a la solidaritat del poble i les seves veïnes, 7 famílies convertien les parets de formigó en la seva llar i omplien de vida el bloc."En un comunicat expliquen que les famílies del bloc Caliu havien exhaurit les vies administratives per aconseguir una llar, ni la situació de vulnerabilitat ni la presència de 12 menors eren raó suficient per accedir a un habitatge digne. Tant l'administració com l'ajuntament eren incapaços d'oferir una alternativa, varen buscar refugi a l'assemblea de la PAHC Baix Montseny.A través de l' Obra Social de la PAHC es consolidava un grup de famílies que esdevindrien veïnes, "algunes no estaven segures ni convençudes d'emprendre una nova aventura, però gràcies al treball i empoderament col·lectiu van decidir-se a ocupar". Avui, i durant els, les famílies respiren més tranquil·les gràcies al coratge i suport mutu que requereix enfrontar-se a la propietat privada i les administracions, s'assegura des de la PAHC.També anuncia que comença una nova etapa però que la lluita continua "no deixarem de lluitar fins que hàgim acabat amb totes les formes d'opressió d'aquest sistema capitalista injust i salvatge que atempta contra tota expressió de vida".