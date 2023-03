Més de 80 persones participen en la representació de «La Bella i la Bèstia» a Sant Celoni

El grup amateuri l'estan acabant de polir els detalls per l'estrena de la representació de La Bella i la Bèstia que es representarà en sis funcions repartides entre els caps de setmana dels dies 15, 16, 22 i 23 d'abril al Teatre Municipal Ateneu i amb les direccions artística d', musical dei coreogràfica d'Es tracta d'una nova producció pròpia de grup de teatre celoní en el qual hi participen al voltant d'unesentre actors, actrius, cos de ball, direcció, tècnics i col·laboradors externs. El cant serà en directe i s'ha apostat per unaadaptada a les noves tecnologies amb projeccions fetes amb mapping "amb l'objectiu d'oferir un clàssic del teatre musical actualitzat al teatre contemporani", s'explica des de Rebrot Teatre.Les entrades es poden adquirir a la nostra pàgina web www.rebrotteatre.cat ; també de manera presencial a la plaça de l'Església de Sant Celoni el dissabte 25 de març (de 10h a 13h i de 17h a 19h). La representació deforma part de la trentena d'espectacles de la nova programació del Teatre Ateneu de Sant Celoni, en la qual hi té una àmplia representació les produccions de Km0.