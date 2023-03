Continuen les protestes a Llinars del Vallès per salvar la bassa de Can Tàpies

Una de les accions que duen a terme les entitats ecologistes que defensen lade Llinars del Vallès és laper evitar que acabi sent colgada de sorra. Hores d'ara ja superen les 300 signatures i aquest divendres 24 de març tenen intenció de fer-se visibles amb una paradeta al mercat per seguir sumant suports per salvar la zona humida de l'antiga bòbila. També pensen fer una passejada reivindicativa fins davant l'Ajuntament.Des de les entitats impulsores es remarca que les zones humides tenen molta importància en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i, "ara mateix a Llinars del Vallès s'està cobrint una bassa de gran valor ambiental".Les mateixes entitats recorden que mentre arreu les administracions promouen la recuperació del'ACA autoritza colgar una bassa amb un hàbitat de gran biodiversitat i "cal protegir-lo en el context de sequera".la bassa es va originar per les excavacions de l'antiga bòbila i s'ha convertit en un espai que ha creat un ecosistema amb un bosc de ribera i un espai humit per aus migratòries que és clau per mantenir la biodiversitat.La setmana passada, a banda de la passejada reivindicativa i l'assemblea oberta del dia 17 de març, les persones i entitats contràries a la desaparició de la bassa també van expressar la seva disconformitat a diversos punts del municipi ja que tenen clar que "per més que vulguin destruir el territori, continuarem dempeus!", s'ha manifestat a través de les xarxes socials.