La recollida d'oli domèstic d'Arbúcies, un model d'èxit

Coincidint aquest 2023 amb elsdes que es va implementar el servei de, l'Agència de Residus de Catalunya, a la guia que ha confeccionat sobre sistemes de recollida d'oli vegetal, ha catalogat el servei d'Arbúcies com un model d'èxit. En tot aquest temps al municipi s'han recollitd'oli per reciclar.El servei va començat l'octubre del 2013 amb unadel municipi: Escola Dr. Carulla, Escola Vedruna i Institut Montsoriu. Es van fer tallers per a tots els cursos per explicar quin seria el funcionament de la campanya i que els alumnes hi podien participar comprant de manera voluntària, un pot per a la recollida d'oli a un preu simbòlic. El pot només calia comprar-lo una vegada i, a partir d'aquell moment, s'intercanviaria el pot ple per un de buit i net.Els alumnes portaven al centre els pots plens o bé, si es tractava de la ciutadania en general, el pot s'intercanviava a l'Ajuntament. Elés l'encarregat de recollir els pots plens i fer el transport fins al gestor de residus que, a través un procés de reciclatge, convertirà l'oli domèstic en, un combustible per a vehicles dièsel. A més, el CET també s'encarrega de rentar els pots i retornar-los als punts de recollida. Els olis per reciclar són els fregits, provinents de llaunes de conserva o olis sobrants de menjar.Amb la pandèmia es va parar la recollida a les escoles, però aquest any 2023 s'ha tornat a reactivar per tal de seguir recollint oli a totes les llars del municipi. També es recull oli domèstic a la deixalleria, però en aquest cas no s'intercanvia el pot. A la deixalleria l'hi porten aquelles persones que no tenen el pot distribuït durant la campanya, però participen en el seu reciclatge posant-lo en un pot o en una ampolla. A més d'aquests punts de recollida, el CET Montseny Guilleries també fa la recollida a 23 establiments d'Arbúcies.Els beneficis d'aquesta campanya permeten convertir un residu en un recurs, ja que l'oli domèstic pot ser usat com a biodièsel. Permet disminuir la quantitat d'oli que va a parar a la depuradora, ja que un litre d'oli poti que el seu tractament a la depuradora és molt costós i complicat. I, finalment, es fa una gestió correcta dels residus generats.