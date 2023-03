El Consell Comarcal renova el Segell Infoparticipa a la transparència i qualitat en la comunicació pública

Elha rebut ela la transparència i la qualitat de la informació de les pàgines web de les administracions locals en l’acte celebrat al rectorat de la UAB. Per segon any consecutiu, el Consell Comarcal ha assolit el. El segell l’han aconseguit 148 institucions catalanes: 135 ajuntaments, 10 consells comarcals i 3 diputacions, dels quals 45 ajuntaments, 2 consells comarcals i 2 diputacions han assolit el 100%.El Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB -a través del Consell Certificador del Grup de Recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET)-, com unde les administracions públiques locals de Catalunya. L'objectiu és col·laborar en la implementació de la Llei de Transparència i en la millora permanent dels continguts que s'ofereixen per i amb la ciutadania.Els indicadors, elaborats en forma de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre la comarca i la gestió dels recursos col·lectius, i quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana. I es distingeixen dos tipus de criteris de validació: informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica i ubicació o espai de la web on ha d'aparèixer.Els resultats de l'anàlisi s'introdueixen a la plataformamitjançant un gestor de continguts que publica automàticament els resultats geo-referenciats en un GoogleMap, amb el percentatge que ha assolit cada web. Aquesta ha estat la 10 edició per als ajuntaments, la 8ena per als consells comarcals i la 7ena per a les diputacions.