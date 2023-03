Endesa reforma la subestació de Llinars del Vallès i beneficia a cinc municipis del Baix Montseny

Endesa ha acabat la renovació tecnològica a la subestació deamb l'objectiu de reforçar el servei elèctric a un total de dotze municipis del Vallès Oriental i el Maresme. L'actuació, que ha consistit en la substitució de dues bateries de 48 volts per dues amb més capacitat, millora de manera directa la qualitat i continuïtat del servei a més ded'ambdues comarques.El nou equipament està compost de dos mòduls d'una intensitat de 105 Ah (ampers hora per mòdul), la qual cosa permet millorar la funcionalitat dels serveis auxiliars de la instal·lació com són els sistemes d'interrupció d'energia, els sistemes de telecontrol i les proteccions. Així, el subministrament que ofereix la instal·lació elèctrica es dota d'una major potència i capacitat, fet que comporta una millora en l'autonomia i la fiabilitat del servei als clients.Els treballs, que han suposat una inversió deaportats íntegrament per la companyia, milloren el servei elèctric als municipis d’'rgentona, Dosrius i Òrrius, al Maresme; i Cànoves i Samalús, Cardedeu, les Franqueses del Vallès,, la Roca del Vallès,, al Vallès Oriental.