Vallgorguina, Sant Antoni de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera s'adhereixen al Dia Mundial de l'Aigua

Els Ajuntaments dees troben en el llistat d'ens locals que aquest any 2023 s'han adherit al Dia Mundial de l?Aigua.El) se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos d'aigua dolça. La campanya a escala internacional té com a lema Accelerem el canvi (Accelerating change).L', lai l', amb la coordinació de la Xarxa, han elaborat un any més un conjunt de recursos de suport per animar als ens locals a adherir-se i organitzar accions en el marc del Dia Mundial de l'Aigua.