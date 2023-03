L'Ajuntament d'Hostalric eleva fins al 98% el seu nivell de transparència

El(ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va atorgar el dilluns 20 de març, la distinció dela l'. L'acte d'entrega del reconeixement es va fer a la Sala d'Actes del Rectorat de la UAB i va comptar amb la presència de l'alcalde Nil Papiol.Amb aquesta valoració, es considera que el webés una de les més transparents de Catalunya. En concret, el consistori hostalriquenc ha obtingut un 98,08% de compliment dels 52 indicadors establerts; superant, així, la xifra assolida l'any passat, un 94,23%.El reconeixement, tal com es manifesta des del consistori, premia l'empenta i l'esforç dels equips tècnics i polítics de l'Ajuntament d'Hostalric per a mostrar la informació a la ciutadania d'una manera clara i entenedora., alcalde d'Hostalric, destaca que "des de l'any 2019 l'Ajuntament ha crescut i millorat exponencialment en aquesta matèria. Avui en dia som una de les administracions locals de tot el país amb un grau més elevat de transparència." L'alcalde afegeix que aquesta ha estat des d'un principi "la nostra vocació: obrir les portes de l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes i facilitar-los un accés ràpid, òptim i directe a tota la informació municipal".En aquest sentit, des de l’any 2019 la progressió ha estat clarament ascendent pel que fa al compliment dels indicadors del Segell InfoParticipa: 2019: 48.08%; 2020: 47.92%; 2021: 50%; 2022: 94.23%; i 2023: 98,08%.InfoParticipa és un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes.Anualment, l'equip investigador prepara una anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per a elaborar un enriquidor mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals.