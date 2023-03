Teatre al peu del Montseny: cuidar la terra per amor a l'art

A la masia de Cal rajoler de Breda s'impulsa el projecte de Can Tekoha. Foto: Arnau Colomé

"Vam tardar més de dos anys en aconseguir-ho"

Manel Crespi i Joana Rhein volen que Can Tekoha esdevingui un espai dedicat a les arts escèniques Foto: Arnau Colomé

Un espai d'intercanvi amb Breda

Miquel Crespi i Joana Rhein expliquen el projecte de Can Tehoka Foto: Arnau Colomé

és una paraula en guaraní que significa terra i que designa també una cultura i una manera d'habitar-la, tenint-ne cura. Amb l'esperit d'aquest mot de l'Amazones, lai en, una parella que ha dedicat la vida a les arts, ha començat la construcció d'un espai on convergeixen l'art, la natura i la sostenibilitat.Can Tekoha, com diuen la Joana i en Miquel, és un centre d'art i natura situat a, a la masia de. Serà un centre dedicat a les arts escèniques, però també s'hi duran a terme tallers relacionats amb altres vessants artístiques i per fomentar el contacte amb el medi ambient. "Inclourem projectes diferents, coses que coneixem, de proximitat", expliquen en Miquel i la Joana, "L'art i la natura són el punt zero de la creació, no fa falta tenir gaire per crear, només cal observar".El centre també servirà per allotjar projectes artístics o esdeveniments culturals, com ara festivals de teatre, dansa, cinema o música, i comptarà amb tota mena d'espais interiors i exteriors que fomentaran la participació col·lectiva i el contacte amb l'entorn.La finca consta de dos grans edificis: el mas de Cal Rajoler i la nau on hi havia una fàbrica de terrissa. La masia, un habitatge de dues plantes, es convertirà en un alberg per a artistes i companyies de teatre, que es podran allotjar allà durant les seves etapes de creació. A la nau es farà un teatre amb sala d'assaig i un camerino. El disseny de l'interior defugirà el model convencional de teatre, serà un espai ampli, sense res fix, que permeti als actors moure's per tota la sala. ", en què es puguin fer actes, festes o obres de teatre", diu en Miquel. Hi haurà també, en un espai a banda, un menjador, una cuina industrial i una sala d'escenografia.Els edificis estan envoltats per una àrea verda de 8.000 m, on està previst que es faci un hort de verdures ecològiques i un petit teatre semicircular a l'aire lliure. A més, hi ha un bosquet i racons dedicats al repòs i la connexió amb la natura.El projecte de Can Tekoha va arrencar fa set anys, quan la Joana Rhein i en Miquel Crespi van emprendre la recerca d'un lloc a la natura per allotjar-hi un projecte dedicat a les arts escèniques. Van centrar-se en l'àrea deli, a Breda, van trobar l'antiga masia de Cal Rajoler. Era una fàbrica de ceràmica que portava dècades abandonada i que es feia servir com a magatzem de suro. "Buscàvem masies a la natura que tinguessin una nau a prop", explica la Joana, "ens semblava molt interessant recuperar algun espai que estigués en desús". Cal Rajoler els va convèncer de seguida i s’hi van instal·lar.Malgrat tot, van trobar moltes traves amb el canvi en el registre d'ús dels terrenys. Eren agrícoles i s'havien de reconvertir en culturals. "Vam tardar més de dos anys a aconseguir-ho", recorda en Miquel. Per altra banda, però, reconeix que un dels avantatges que han tingut ha estat el suport constant de l'Ajuntament de Breda, que els ha acompanyat en tot el procés.La restauració de la casa i les sales destinades a les activitats s'estan desenvolupant des de la perspectiva de la. L'objectiu és crear un lloc sostenible que aprofiti amb eficiència l'energia i els recursos naturals. "Tenim tot un equip d'assessorament que està supervisant el projecte", han explicat.Crespi i Rhein han declarat que, davant del canvi constant del temps, els mecanismes de la bioconstrucció els serviran per tirar endavant economitzant esforços. Amb aquest projecte també volen demostrar quei convertir el seu cas en un exemple.Els edificis comptaran amb plaques solars i un sistema propi de depuració i reaprofitament de l'aigua, que s'emmagatzemarà i es destinarà a usos agrícoles. També s'ha projectat la reforestació dels terrenys de la casa amb fruiters i arbres autòctons, més resistents a la sequera, i la construcció d'un embassament.La tasca d'habilitació dels espais està prevista que acabi en un període de quatre anys. De tota manera, a mesura que es vagin capacitant els espais, s'aniran programant tallers i actes a més curt termini.Can Tekoha forma part de la, una associació que aplega centres de producció i creació artística que té com a objectiu compartir i optimitzar recursos. En aquesta línia, tenen pensat treballar de manera coordinada amb altres espais de característiques semblants de la zona com el Circ Cric de Sant Esteve de Palautordera.Els impulsors del projecte han volgut remarcar la seva voluntat d'implicar-se en la vida i el teixit del municipi, volen convertir Can Tekoha en "un espai d'intercanvi amb Breda". Les activitats organitzades apel·laran a un públic familiar i buscaran la implicació de la gent del poble, per exemple, amb activitats connectades amb la tradició terrissaire.Aprofitant que tenen un fill en edat escolar, han començat una tasca de conscienciació sobre el medi ambient i el respecte a la natura a l'escola de Breda. Amb això s'ha aconseguit recuperar un bosc que estava en mal estat al costat de l'Escola Montseny amb la col·laboració de les famílies, la direcció del centre i de l'ajuntament.La Joana i en Miquel es van posar en contacte amb els artistes que vivien a prop de casa seva i han format un col·lectiu artístic de cooperació que s’anomena. "Després de la pandèmia totes les masies de l'entorn es van vendre a gent del món de les arts i el nombre d'artistes es va multiplicar", explica Joana Rhein. Aquesta organització no només aplega els artistes de les masies, sinó també altres persones que viuen al poble de Breda,Pagesia de l'art vol implicar-se i tractar temes com lao les, cadascun des d'una vessant diferent i amb el suport de persones expertes en cada matèria. "Els artistes som els altaveus per explicar a la societat el que passa al món i oferir solucions”, han declarat els artistes de Can Tekoha.El dia 21 de maig l'associació Pagesia de l'art es presentarà a Breda en un acte conjunt amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics (AFANOC), que tractarà la situació en què viuen els infants diagnosticats de càncer.