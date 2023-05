Fernanda A. Crovara: «ERC vol promoure un poble amb sentiment de pertinença»

"Formar part de l'equip de govern en aquesta legislatura a permès a Esquerra aportar els seus granets de sorra. Els nostres tres representants han fet una feina ingent dels seus àmbits. Hem demostrat el que seríem capaços de fer si fòssim més regidors i regidores"

Fernanda A. Crovara assegura que ERC en aquests darrers quatre anys ha demostrat el que és capaç de fer des de l'equip de govern municipal Foto: Jordi Purtí

La vida dona moltes voltes iva dir sí a encapçalar ladesprés de la renúncia, per motius personals, de Josep Maria Gayolà. Els seus companys de partit diuen que des d'aquell moment no ha parat de treballar "és incansable", assenyalen. Té 30 anys i el seu currículum diu que és doctora en Química Orgànica, professora universitària i investigadora química.L'alcaldable republicana afegeix que està plena d'inquietuds i fortament arrelada a Sant Celoni. Creu que cal participar per poder millorar la vida de les persones. És una dona d'esquerra, republicana i independentista que està a favor de la igualtat de drets. Entrar en política no li ve de nou, entre els seus ascendents familiars hi ha Raúl Alfonsín, expresident de la República Argentina.- Amb moltes ganes de poder aportar un nou aire al poble i poder fer un gir a les polítiques actuals. Promoure un ajuntament més pròxim, que els veïns i veïnes hi tinguin accés, que hi hagi transparència i agilitzar-ne la gestió.- És la manera de posar el meu granet de sorra al poble on m'he criat i és un poble amb un potencial espectacular i estic convençuda que li podem treure més profit. Hi ha coses que estan molt paralitzades, ho he notat amb la gent. Per tant, per afavorir un canvi radical vull transmetre un missatge de canvi, transformació, empenta i il·lusió.- Ens ha permès estar al govern i hi ha permès aportar els seus granets de sorra. Tant la regidora Magalí Miracle com els regidors Pep Orra i Josep Maria Gayolà han fet un munt de feina encara que aparentment no es noti. Les regidories d'Afers Socials i Habitatge, Medi Ambient i Urbanisme i Promoció Econòmica necessiten molta dedicació i esforç que no sempre és visible. Tota aquesta feina de no deixar ningú enrere socialment, de promocionar el municipi econòmicament o de deixar-ho tot a punt per aprovar un nou POUM la legislatura vinent ho hem fet amb només tres regidors. Això ja és una mostra del que podríem fer amb més.- No.- Vull suposar que és perquè no han tingut la força suficient. No és el mateix entrar al govern municipal de coalició amb un nombre similar de regidors i regidores que amb una balança desigual de 6 - 3 com ha sigut aquesta legislatura. Sí que és veritat, però, que els socis de Govern s'han apropiat de molta feina que ha fet ERC.- L'ideal seria majoria absoluta d'ERC. En cas que no sigui així no ens hem plantejat cap pacte perquè ara mateix tenim molta feina i jugar a la travessa de si podré pactar amb un o un altre és absurd. A priori qualsevol partit pot créixer molt o punxar.- Això és correcte, però esperem els resultats el 28-M a la nit.- Notem que la gent vol un canvi. Estem trobant molt descontentament. Hi ha moltes crítiques cap a Junts, però també els grinyola el tàndem del PSC. El canvi ha d'arribar apostant per opcions diferents que ja s'han conegut. És el que et deia al principi promoure un ajuntament pròxim a la gent.- Amb el porta a porta ja fa molt temps que s'hi està treballant. Fins d'aquí a dos anys no és previst que es posi en marxa. Aquesta campanya és per fer un estudi per poder determinar quina és la millor manera d'aplicar-lo. No és el mateix fer el porta a porta a Sant Celoni que a la Batllòria o a les urbanitzacions.- Econòmicament sí. A Sant Celoni i la Batllòria no arribem al 41,5% de recollida selectiva. La Unió Europea ens reclama arribar al 60%. Amb el sistema actual no hi ha manera d'arribar-hi. No és fàcil, però hem de trobar una solució o pagarem un rebut molt més elevat del que estem pagant ara mateix.- Aquesta és la intenció. Per això apostem també per la transició a les energies renovables, amb la creació de comunitats energètiques locals.- Sí i tant. A Sant Celoni i la Batllòria estan molt oblidats. I no ho entenc, ja que són la base del futur del municipi a mesura que vagin creixent. Hem d'aconseguir que estudiïn i es formin aquí al poble i que tinguin la possibilitat d'optar a un treball digne que els agradi i a un habitatge normal i assequible perquè no marxin. També han de trobar oci a Sant Celoni. Des d'ERC hi volem donar un tomb important a la seva situació. Volem fer un casal de joves en dinàmica d'autogestió, un consell local de jovent format pel mateix jovent, posar en marxa el projecte Gent Gran Gent Jove, Promoure l'orientació de l'ocupació de joves i també volem recuperar la regidoria de Jovent.- És un problema delicat. A Sant Celoni ens falta molt habitatge i hi estem intentant posar remei. Des de les nostres regidories hem gestionat amb els grans tenidors per aconseguir lloguers socials, hem adquirit habitatges per destinar-los a casos d'emergència i famílies vulnerables, hem elaborat el Pla d'Habitatge del 2022 al 2025. La problemàtica és ben present, però busquem solucions que no sempre són ràpides d'assolir. La nostra aposta és que a Sant Celoni hi hagi habitatge digne i social per a tothom.- És una realitat que molta gent vol marxar, i hi ha massa gent que utilitza el poble com a dormitori. Això ha de canviar. Esquerra vol promoure un poble amb més sentiment de pertinença. Amb més fires, promoure més el comerç i el turisme. Sant Celoni té una energia espectacular i n'hem de treure profit.Per Esquerra la Batllòria és molt important i el tracte que hi hem de tenir ha de ser especial perquè els seus veïns i veïnes tenen sentiment de poble. En aquesta legislatura que s'acaba des dels nostres àmbits de responsabilitat hem assolit el nou edifici del Cap i la gestió del cementiri. Dotarem la Batllòria d'un ens jurídic com a Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). Hem tingut reunions amb els veïns i hem arribat a la conclusió que aquesta és la millor solució per a tothom.- Sí i Sant Celoni ha de ser la capital i exercir com a tal. No és fàcil perquè els Baix Montseny està distribuït entre dues demarcacions diferents, l'important és que els municipis que formen part de la comarca natural col·laborin plegats i, com dic, des de Sant Celoni hem de portar l'iniciativa.- La piscina municipal descoberta és un problema que hem de solucionar més aviat que no pas tard. També és veritat que n'hem d'assegurar la viabilitat de la piscina i la millora de les instal·lacions esportives. No podem pagar-ne un preu desorbitat.