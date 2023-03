La primera Cursa de Muntanya de la Vall d'Arbúcies se celebrarà el 14 de maig

La 44a edició de la Marxa de la Primavera, que tindrà lloc el proper diumenge 14 de maig a Arbúcies, arriba amb novetats enguany, ja que també s'organitza la primera Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies, un recorregut per la cara més salvatge del Montseny.

Des de la nova associació esportiva Matavalons d'Arbúcies, un grup de corredors i corredores del municipi i els Gratanúvols del Montseny juntament amb la Regidoria d'Activitat Física i Esport de l'Ajuntament, s'està preparant l'organització de la 44a Marxa de la Primavera que aquest 2023 tindrà quatre recorreguts. La Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies, en la seva primera edició, oferirà un recorregut de 27 quilòmetres i un de 17 quilòmetres per la cara més salvatge del Montseny; i la Marxa de la Primavera tindrà dos recorreguts, un de 17 quilòmetres i un de 10 quilòmetres per corriols i camins de la Vall d’Arbúcies i que manté l'esperit d'aquesta històrica marxa popular d'Arbúcies.

Les inscripcions per ambdues curses ja estan obertes a www.cmvalldarbucies.cat. Per la CM Vall d’Arbúcies només s'hi podrà participar fent la inscripció a través del web i hi haurà temps per fer-la fins al 7 de maig. Pel que fa a la participació a la Marxa de la Primavera, també es poden fer les inscripcions al web, però també es podran fer el mateix diumenge 14 de maig abans de la sortida. En tots dos casos, qui s'inscrigui abans del 31 de març ho podrà fer a un preu reduït.

Fa 44 anys els mítics Gratanúvols del Montseny van començar a organitzar la Marxa de la Primavera d'Arbúcies, una marxa de les més antigues de les contrades. Amb l'objectiu de conservar camins i corriols i de mostrar als participants antigues rutes i, en cap edició, s'ha repetit el mateix recorregut. El 2023, els Matavalons d'Arbúcies s'uneixen a l'esdeveniment i afegeixen la CM Vall d'Arbúcies, la cursa de muntanya de la cara salvatge del Montseny amb sortida i arribada al cor d’Arbúcies.

La regidora d'Activitat Física i Esport, Anna Rotllant, assenyala: "Ens fa molta il·lusió poder fer aquest canvi a la Marxa de la Primavera, incorporem la cursa de muntanya, però mantenim la històrica marxa popular". Rotllant afegeix que el canvi d'ubicació de la cursa amb sortida i arribada al carrer Camprodon, també serà un encert. "El fet de poder portar els participants a la zona comercial creiem que serà molt positiu per a la població, fent una diada que els arbuciencs i arbucienques se la sentin encara més seva", conclou la regidora.