Gabriel García‑Miguel de Ciutadans, s'incorpora a la llista del PSC de Llinars

Llista paritària, cremallera

que havia estat el cap de llista dea les anteriors eleccions municipals, serà elde la llista delsdeals comicis del proper 28 de maig, hi anirà com a independent.L'excandidat de Ciutadans havia estat un, que va arribar a ser regidor d'Esports la legislatura. Acabada aquella legislatura, va deixar el PSC per discrepàncies internes, i amb els fets del procés de 2017 va decidir tornar a la política de la mà de Ciutadans, sent el cap de llista a les eleccions municipals de 2019, i aconseguint l'acta de regidor. Per motius laborals, va renunciar a ser regidor poc després.La deriva de Ciutadans cap a unacada cop més gran, va fer que deixés de sentir-se còmode en aquest partit. Això ha acabat provocant que ell i la resta de membres de Ciutadans a Llinars del Vallès decidissin no tornar-se a presentar.Després d'un, Gabriel García-Miguel ha decidit incorporar-se aldel PSC de Llinars,, ja que el veu "com la millor alternativa pels veïns i veïnes de Llinars, especialment al barri de Sant Josep", que, segons García-Miguel "no és, en absolut, una prioritat de l'actual equip de govern, tot el contrari: ens tenen abandonats".El candidat socialista, Joan Ramon, ha volgut destacar la incorporació de Gabriel García-Miguel, que "si em permeteu l'expressió,. El Gabriel representa millor que ningú el nostre projecte a Sant Josep i aporta al projecte experiència de govern".L'assemblea que ha celebrat el PSC de Llinars ha aprovat la llista que es presentarà a les eleccions municipals que inclou a García-Miguel com a número tres, i destacacom a número dos, que repeteix perquè "ha fet una tasca fonamental a l'ajuntament i al partit" ha explicat el candidat socialista i incorpora com a número quatre a, vinculada durant molts anys al teixit social i comercial de Llinars del Vallès., candidat a l'alcaldia en les eleccions de 2007 i 2011, tancarà la llista.Es tracta d'una llista paritària, cremallera, que combina experiència i renovació i que és representativa del municipi a nivell territorial i social i amb una mitjana d'edat de 52 anys. Joan Ramon ha manifestat sentir-se molt "orgullós que el nostre projecte compti amb aquest equip, que està preparat per governar i donar a Llinars el nou impuls que necessita".