ERC presenta Imma Font candidata a la reelecció de l'alcaldia de Campins

"No hem arribat al final de res i volem continuar fent més per un", així és com es podria resumir la intervenció d', alcaldessa i candidata d'Campins a la reelecció en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Ho ha dit aquest dissabte en un acte que ha servit perquè l'actual equip de govern hagi presentat l'obra feta en aquests gairebé quatre anys de la legislatura 2019-2023.En dos plafons exposats a la plaça de la Vila es podia veure les explicacions amb text i imatges de les actuacions en tots els àmbits que s'han en aquesta legislatura i en quin punt es troben. "Encara queda feina per fer i per això volem que a Campins hi segueixi havent un". No solament per seguir fent feina pel poble, sinó també per seguir plantat cara als biaxos polítics en les decisions que es prenen lluny d'aquí.Per una banda perquè hi hagi més dones al capdavant dels llocs on es prenen les decisions i, per altra banda, per frenar les diferències de tracte entre els pobles grans i els petits, ha manifestat Imma Font.La candidata republicana ha posar èmfasi en els "" que s'ha treballat i els que es vol treballar per les campinenques i campinencs: més oportunitats, més social, més cultural. més accessible, més saludable, més respectuós, més endreçat, més sostenible, més net i més adaptat.Imma Font i les persones que formen part de la seva candidatura han tingut el suport de, diputada al Congrés de Diputats de Madrid que ha parlat del fet republicà i la lluita que s'està portant i que això significa