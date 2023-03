Les entitats ecologistes que promouen «salvem la bassa» de Llinars del Vallès volen fer més accions de protesta

Les entitats ecologistes implicades en les accions per salvar lano tenen cap intenció d'aturar-se i, per això, aquest divendres a les set de la tarda han convocat una assamblea oberta a Can Mas Bagà de Llinars del Vallès per informar sobre el tema i decidir plegats el full de ruta a seguir. "Nosaltres ho tenim clar, espais com la bassa s'han de protegir com sigui", manifesten mitjançant les xarxes socials.Aquesta convocatòria arriba després que un centenar de persones, diumenge de la setmana, participessin en una passejada reivindicativa convocada per entitats comde Llinars del Vallès, la(CSM) i, associació per la defensa del Corredor Montnegre i el Baix Montseny.En l'anunci de convocatòria de l'assemblea d'aquesta tarda s'informa que s'està "davant d'una de les majors pèrdues mediambientals del Vallès de la darrera dècada". també es remarca que aquesta situació es dona en un moment on s'estan invertint molt diners en zones humides artificials i a Llinars del Vallès "s'està matant un petit oasi de biodiversitat de flora i fauna".Des d'aquests col·lectius s'assegura que la bassa de la bòbila cada vegada és més petita i que el sistema productiu capitalista no deixa de fer prevaldre els interessos econòmics amb l'extracció de recursos "sense fre, l'especulació i la destrucció del territori". La bassa va sorgir de manera casual fruit d'una explotació minera i s'assegura que durant anys ha sigut objecte d'abocaments incontrolats de residus nocius per part dels propietaris actuals "tot i així ha aconseguit convertir-se en una petita reserva d'ocells autòctons, aus migratòries, amfibis i una zona vegetació que ha guanyat terreny formant un petit bosc de ribera".A principis d'aquest any els propietaris de l'antiga explotació, ara en desús, van començar a colgar l'aiguamoll amb terres acabant de mica en mica el bosc que havia nascut i l'espai natural, recorden les entitats ecologistes. Per aquest motiu, han presentat peticions de salvaguarda a la Generalitat (ACA, Departament d'Acció Climàtica, Territori), i a més han lliurat unaa la Fiscalia de Medi Ambient.