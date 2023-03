Engega la tercera edició de Gualba Mots, llegendes del Montseny

La tercera edició de Gualba Mots, llegendes del Montseny ja és a punt i se celebrarà entre els dies 16 i 19 de març en diversos espais del municipi baixmontsenyenc. Enguany ve farcit d'activitats per a totes les edats. Des dels més menuts de l'escola bressol municipal La Cuca de Llum, que gaudiran d'una sessió de contes especial per a ells, fins a històries de llegendes més actuals que ens han explicat els més grans de Gualba i que narrarà Elena Codó.Els alumnes de l'escola Aqua Alba, després d’haver escoltat històries que la Laura Asensio i la Gisela Llimona els hauran explicat, crearan personatges i objectes s'exposaran durant tot el festival a la Riera de Gualba i faran un Recorregut de llegenda. Tothom podrà gaudir d'aquest espai durant els dies del festival.Si hi ha ganes d'aventures, s'ha preparat el joc d'escapada en viu (escape room) que ha preparat el jovent de l'Espai Jove Can Godalls a can Figueres i, si es vol passar por, Lídia Clua dirigirà als atrevits a un indret secret, només cal anar ben abrigats i portar-hi llanternes.Per a tots aquells que els agradi llegir, enguany el Bibliobús Montnegre proposa un espai lector i regala poder gaudir de les llegendes de la narradora Clara Ribatallada. I qui vulgui viatjar fins a Llatinoamèrica sense agafar un avió, hi trobarà la sessió que ha preparat Rubén Martínez Santana, nascut a Veneçuela i director del festival Munt de Mots.I també hi haurà moments per al ball amb el Concert de Llegendes de Carrer que faran TM i Pateando Calles.