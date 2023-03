Propietaris forestals visitaran el Montnegre i el Corredor en un intercanvi de cooperació transfronterera

En el marc del projectes'està organitzat una visita d'intercanvi a l'Associació de la Vall del Lord i l'. Es tracta d'un projecte de, en el que participen dues associacions catalanes, l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor i l'Associació de la Vall del Lord i una associació francesa, l'Associació Sylvestre. El projecte va ser dels 25 escollits entre 143 propostes , per la primera convocatòria de fons públics provinents del programa europeu Poctefa, centrada en el desenvolupament de projectes de cooperació transfronterera on hi participin petites entitats.L'objectiu és l'en matèria de gestió forestal sostenible i multifuncional tractant temes rellevants com el risc d'incendis, l'impacte del canvi climàtic sobre els boscos, l'augment de l'aprovisionament '’aigua, el silvopastoralisme, la diversificació i millora de la qualitat de productes forestals, la preservació de la biodiversitat i l'augment del segrest de carboni.Per a fer-ho s'organitzen dos paquets de jornades de treball una feta a França el passat octubre i l'altra que es portarà a terme els dies 20 i 21 de març a la Vall del Lord i els dies 22 i 23 de març al Montnegre i el Corredor, adreçades principalment a propietaris forestals amb l'objectiu que coneguin de primera mà les altres associacions, els seus associats i intercanviin experiències.