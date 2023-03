Els alcaldes de Breda i Hostalric demanen més freqüències i més connexions del transport públic

Els alcaldes de, i d', s'han reunit aquesta setmana amb, nou director de serveis territorials del Departament de Territori a Girona. La reunió va tenir lloc aquest dimarts a la seu de l'ens a Girona i, a banda de poder-se conèixer els dos alcaldes van posar èmfasi en el transport públic dels dos pobles i, com millorar les freqüències i les connexions d'autobusos i trens amb els municipis de referència de la zona.Aquesta ha estat una primera presa de contacte, sense cap compromís ferm, però sí amb la voluntat d'estudiar la situació. La intenció dels batlles de Breda i d'Hostalric és tenir millors connexions entre aquests municipis i punts de referència dels seus veïns com pot ser, a la Selva Marítima,, al Baix Montseny o, la capital de la Selva.Aquesta millora hauria de passar en l'establiment de millors freqüències de bus, però també en l'àmbit ferroviari en que, des de fa molt de temps. planeja la reivindicació del servei de rodalies i poder-se aprofitar del sistema que sí disposa Sant Celoni amb un ampli ventall d'horaris per poder-se desplaçar a Barcelona.A Breda, per exemple, la connexió amb bus per desplaçar-se a Sant Celoni és d'un cada dues hores des de dos quarts de vuit del matí fins a dos quarts de vuit del vespre i la freqüència entre Breda i Hostalric o a l'inrevès és de tres viatges diaris.D'altra banda, el ple que se celebrareà a Breda el dia 27 d'aquest mes de març es portarà a aprovació la sol·licitud d'entrada a l'de Girona (ATM), cosa que li permetria poder disposar de més serveis.