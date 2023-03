Josep Maria Gayolà renuncia a encapçalar la candidatura d'ERC a l'alcaldia de Sant Celoni

Dos actes de precampanya

La secció local d'ha comunicat a primera hora d'aquest matí queper raons personals aa les eleccions del pròxim 28 de maig. El candidat ha plantejat el relleu per raons personals relacionades amb la recent pèrdua de la seva esposa. Conscient de la responsabilitat personal i política que implica el seu lloc a la candidatura, i valorant que en aquest moment no pot donar-se al cent per cent, ha decidit fer un pas al costat i ha demanat a les seves companyes i companys que assumeixin amb fermesa la tasca de la campanya.Alhora ha, i la seva disponibilitat per col·laborar amb la secció local del partit en tot allò que té a veure amb la política municipal i la seva tasca al capdavant de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Sant Celoni.Des d'Esquerra, manifesten el seu total suport al seu company, agrair la seva generositat, i la seva enteresa. Se li ha proposat, i ell ha acceptat,L'assemblea de militants d'Esquerra Sant Celoni i la Batllòria, ha escollit laper encapçalar la llista, i des d’avui mateix és la candidata a l'alcaldia. Farà equip amb la Zoraida Díaz i en Carles Palanca.El proper dia 1 d'abril, a la plaça de l'església de Sant Celoni a les 12 del migdia tindrà lloc la presentació de la candidata republicana a les elccions municipals del proper 28 de maig.Josep Maria Gayolà, que el passat mes de novembre va ser nomenat candidat d'ERC Sant Celoni i la Batllòria , en les darreres setmanes havia participat en dos actes de precampanya. El 4 de febrer va tenir lloc l' acte de presentació al parc de les Illes Belles de Sant Celoni on va anunciar els tres eixos de la campanya perquè "Sant Celoni torni a vibrar".El 26 de febrer va fer un acte a la Batllòria amb el suport de Joan Tardà. En aquest acte va dir que ERC vol promoure un model turístic familiar a la Batllòria aprofitant l'oportunitat que el donarà el futur carril bici a la C-35.