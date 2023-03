Una altra taula rodona programada té el títol Potenciar la Formació Professional i ocupacional, contractació i taules de formació professional, ( Expectatives de la indústria al Baix Montseny, condicionants del territori i projectes de futur, amb la participació d'empreses del territori (Salicru S.A, Lab Circuits S.A, Arkema Quimica, Altervac S.A, Uin2).Una altra taula rodona programada té el títol Potenciar la Formació Professional i ocupacional, contractació i taules de formació professional, (





Per acabar la jornada s'ha previst una conferència per parlar per parlar del Blockchain per empreses,

a càrrec de Gonzalo Cuatrecasas, especialista estratega en tecnologies de la informació amb àmplia experiència en transformació Digital i Gestió de Riscos. La cloenda es fa amb la taula rodona Noves generacions, noves eines/dificultats i oportunitats, (El Bocamoll, Can Marc, 4 Four Elements, Granja Escola i Wana Group, moderada per Josep Ginesta, secretari general de Pimec.



La inauguració de la I Jornada Societat i Economia al Baix Montseny ha anat a càrrec del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, i la cloenda la faran els alcaldes de Sant Celoni, Raül Garcia, i de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena. La Jornada l'ha organitzada el Celcle Econòmic i Social, Isvat i Pimec.

Durant tot aquest dijous 16 de març la Sala Lluís Giró del Teatre Ateneu de Sant Celoni acull la, en el decurs de la qual es duen a terme conferències i taules rodones que tenen com a fil comú temàtiques enfocades en els àmbits econòmic i empresarial del Baix Montseny.La jornada s'ha posat en marxa aquest matí amb amb la conferència Estructura empresarial del Baix Montseny, a càrrec de, economista de l'Ajuntament de Manresa i presentada pel geògraf de Sant Celoni,. La programació ha seguit amb la taula rodonaCooperativa Ginebró, Taula de Formació Professional de Granollers, Agència catalana de formació professional i ocupacional, Institut Baix Montseny i Promoció Econòmica de Sant Celoni), moderada perd'Iniciatives socials Vall Alta de la Tordera (ISVAT).