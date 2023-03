Olga Hernáiz alcaldable d'ERC Gualba a les eleccions municipals

.@novagualba presenta Olga Hernáiz com a alcaldable per #Gualba. Cal un canvi il·lusionant pel municipi! pic.twitter.com/Y3ClZkayfY — ERC Vallès Oriental (@ERCVallesOr) March 12, 2023

A Gualba es van definint les candidatures que concorreran a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. En aquest sentit,serà qui encapçalarà la llista d', després de rebre el suport del partit. La presentació pública ha tingut lloc aquest darrer cap de setmana.Hernáiz, qua actualment ja és regidora d'ERC de l'oposició de l', assegura que es presenta amb ganes, il·lusió i empenta amb un bon equip de persones i el convenciment que poden donar un tomb a la política del municipi. "La gent demana un canvi de tarannà en la manera de fer política i tenim bones vibracions", ha manifestat l'alcaldable republicana.Entre lesque la candidatura d'ERC Gualba es planteja per al municipi és una major participació dels veïns i les veïnes, fomentar que el jovent se senti integrat a la vida de Gualba, fer un poble sostenible, millorar el servei de transport públic i potenciar la cultura i les tradicions de Gualba "perquè Gualba no sigui un poble dormitori", manifesta Olga Hernaiz.En la seva presentació l'alcaldable d'ERC Gualba va tenir el suport d'altres dones republicanes com Núria Masnou, alcaldessa i alcaldable de Montseny , i, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni.