Adjudicades les obres per reordenar els accessos als polígons industrials de Sant Celoni al voltant de la C‑35

Amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària i millorar-hi la funcionalitat,ha impulsat les obres per a reordenar els accessos als polígons industrials desituats al voltant de la(les Borrelles i el Molí de les Planes). Les obres, adjudicades per un import de 2,2 milions d'euros , començaran el maig vinent i tindran unaEl tram on s'actuarà abasta una longitud de, entre el final del tram on ara s'ha actuat a la C-35 i el pont sobre la Riera de Pertegàs. És un àmbit amb un bon nombre d’accessos directes i girs a esquerres, tant des dels polígons adjacents per incorporar-se a la C-35, com des del tronc mateix de la carretera per a connectar amb la vialitat local.L'obra consistirà principalment en la, tant a la banda nord com a la sud i la seva reordenació. Els moviments dels vehicles es reconduiran a través d'una nova rotonda i de diverses noves falques d'incorporació i de sortida.També es contempla laper a reforçar la separació dels sentits de la circulació, que comportarà la reducció de l'amplada dels carrils de circulació.A més, es construirà la nova rotonda en la cruïlla de la C-35 amb els carrers Olzinelles (per la part nord) i Molí del Pont (a la part sud). Tindrà 36 metres de diàmetre i 5 ramals.Les obres també inclouran laen tot el tram d'actuació, ampliacions puntuals de la carretera per encaixar els carrils de canvi de velocitat que serveixen d'accés a diferents punts del sector i elements de drenatge, senyalització i barreres de seguretat.Les obres s'emmarquen en el conjunt de millores a la mobilitat i als accessos a Sant Celoni que es van iniciar l'any passat amb el desdoblament de la C-35 i que culminarà amb la creació d'unentre Sant Celoni, la Batllòria i Riells.