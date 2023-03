La Cambra de Comerç reclama actuacions en el tram ferroviari Mollet - Sant Celoni

En conjunt, la Cambra valora positivament la inversió anunciada per part del govern de l'Estat al corredor Atlàntic ja que, com el corredor Mediterrani, ha de contribuir a millorar la cohesió social, econòmica i territorial dins de la UE en el marc de la Xarxa Transeuropea de Transports. La Cambra també ha recordat que la transformació a ample internacional de la línia cap a Portbou "resulta imprescindible per garantir en aquest àmbit del corredor les condicions d’interoperabilitat, garantia d’itineraris, disponibilitat i flexibilitat de serveis exigides per Brussel·les". Però també ha remarcat que cal estudiar actuacions a la resta del corredor, necessaris per resoldre els problemes que es derivaran de l'increment dels tràfics ferroviaris i la seva coexistència amb els serveis de passatgers a trams com Sant Vicenç de Calders-Martorell, Mollet-Sant Celoni, l'entorn metropolità de Tarragona, el seu port i el clúster petroquímic, i al voltant de ciutats com Figueres i Girona.

Laha reclama que l'impuls delno afecti les inversions a l', una setmana després de l'anunci del govern espanyol d'invertir 16.000 milions d'euros per desenvolupar la infraestructura. En un comunicat, la institució reclama que aquesta actuació no afecti la planificació urgent d'una plataforma en ample internacional per al transport de mercaderies al llarg de tot el corredor, separada de la línia d’alta velocitat.L'entitat que dirigeixafegeix que és important que les inversions s'executin i que no es desplaci l'ordre de prioritats, ja que ambdues infraestructures acumulen retards importants i són necessàries per assegurar una millor connectivitat amb Europa.