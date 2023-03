Sis empreses i set entitats públiques del Baix Montseny disposen del distintiu Biosphere

Sis empreses i set entitats públiques delja disposen del distintiu. Les acreditacions les van poder recollir a la Jornada TurismeVallès que va tenir lloc la setmana passada a Parets del Vallès.Dues de les empreses estan situades aRestaurant Fonda Montseny i Associació d’Empresaris turístics del Montseny; dues a, Daema Aventura i Hotel Suís; una a, Aula d’Entorn Rural Can Turró; i una a, Aprèn, Serveis Ambientals S.L.Les entitats públiques que disposen del distintiu són l'Ajuntament de Llinars del Vallès, Centre d'Informació Montseny, Ajuntament de Sant Celoni, Oficina de Turisme de Sant Celoni, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Oficina d'Informació Turística de Santa Maria de Palautordera i l'Oficina d'Informació la Mongia de Sant Pere de Vilamajor.

El Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere és un programa desenvolupat per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics a partir de la certificació Biosphere de l'Institut de Turisme Responsable. L'ITR és un organisme vinculat a la UNESCO i soci de l'Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourism Council. Es tracta d'una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030.

En la trobada d'aquesta setmana passada es va fer el lliurament de les acreditacions dels distintius Biosphere i Punts d’Informació turística a un total dedel Vallès Oriental i pel que fa al projecte Punts d'Informació Turística,s'han acreditat el 2022.