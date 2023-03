Presentació oficial de Jordi Rotllant com l'alcaldable de Sant Hilari Sacalm del Partit Independent de les Guilleries

ja s'ha presentat a la ciutadania com apel(PIG) en les eleccions municipals que se celebraran el proper 28 de maig. L'acte es va celebrar aquest darrer diumenge 12 de marça a la plaça Dr. Gravalosa amb l'assistència d'una seixantena de persones. Rotllant és actualment tinent d'alcalde del govern municipal i va ser escollit cap de llista , per unanimitat, el passat mes d'octubre.Durant els parlaments va recordar que el PIG va formar-se, ara fa vint anys, amb la "voluntat de canviar la política municipal", cosa que va motivar al candidat a apropar-se a la política. Jordi Rotllant, de 49 anys, va fer èmfasi que "el que dona sentit a la política municipal són les persones del nostre poble i, perquè aquesta política sigui efectiva, han d'estar presents en les decisions".En aquest sentit, l'alcaldable va remarcar que un dels objectius és "aconseguir que el poble tinguii en vulgui participar". "Com volem treballar per Sant Hilari sense escoltar la seva gent?", va preguntar Rotllant.També va remarcar que el PIG és un partit "compromès", tant amb el poble com amb els seus ideals i amb el futur del municipi. En aquest sentit, i tal com ha fet el seu successor de càrrec i tal com marca el, Rotllant romandrà al capdavant del PIG unJordi Rotllant va remarcar també que cal apostar per la sostenibilitat ambiental, social i econòmiva "volem treballar per un poble millor".