Territori desestima el recurs de la TAP i avala les tarifes del subministrament d'aigua de Riells i Viabrea

El Departament de Territori de la Generalitat ha resolt desestimar el recurs d'alçada interposat per la Taula de l'Aigua Pública contra l'Acord de la Comissió de Preus de Catalunya de 21 de juny 2022 referent a les tarifes del servei de subministrament d'aigua a Riells i Viabrea.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.Des de la Taula per l'aigua Pública de Riells i Viabrea es considera la resolució del recurs com "una victòria de l'equip de govern municipal sense convèncer". Des d'aquesta entitat diuen que s'ha "passat de puntetes a la nostra argumentació sobre la manca de claredat de les adades aportades per l'empresa, especialment la dedicació de la plantilla i les despeses proporcionals al servei".Manifesten que seguiran lluitant en defensa de la transparència i la participació veïnal en un servei d'aigua no mercantilitzat. En aquesats línia, proposen que es paralitzi l'aprovació definitiva i es faci una consulta pública sobre aquesta qüestió per no hipotecar "un futur equip de govern diferent que pugui sortir de les properes eleccions municipals".