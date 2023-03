L'Associació Cultural Vallgorguina convoca la XXXIX edició del Premi Mn Narcís Saguer de Poesia

L'(ACV) ha convocat el XXXIX2023 de poesia, amb una dotació de 1.300 euros i la publicació de l'obra. El premi s'atorgarà a una obra inèdita constituïda per un mínim de 300 i un màxim de 400 versos. El tema és lliure i el jurat estarà presidit per l'escriptor. També en formaran part. La secretària del Premi ésEl termini de presentació és eld'aquest any 2023 i s'han d'enviar a: Premi Mn. Narcís Saguer - Llista de Correus - 08471 Vallgorguina. El veredicte es farà públic durant la Festa Major d'estiu de Vallgorguia, el, a la sala d'exposicions del municipi. L'Ajuntament de Vallgorguina patrocina el premi.El Premi Mn. Narcís Saguer, de llarga trajectòria, va guardonar en l'edició de l'any 2022 el poeta de Sabadell,, per la seva obra, que es publicarà aquest any.