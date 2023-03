Núria Masnou repetirà com alcaldable d'Esquerra Montseny

L'actual, repetirà comen les eleccions municipals del pròximamb la intenció de revalidar l'alcaldia aconseguida fa quatre anys. La presentació es va portar a terme dissabte passat en un acte celebrat a l'espai multifuncional del municipi i que va ser el colofó de la mostra de la feina feta al nucli urbà pel partit republicà en la legislatura 2019-2023, amb la participació dels regidors de l'equip de govern.Masnou assegura que en aquests darrers quatre anys s'han complert molts dels propòsits plantejats durant la legislatura i és per això que volen"pedr afrontar amb fermesa nous projectes per Montseny durant els propers quatre anys".En el decurs de la presentació es van posar en valor diversos aspectes com el tema de l'aigua, des d'un bon principi prioritari per l'equip de govern. També de les accions realitzades a l'escola pública Puig-Drau i al camp d'esports. També les accions portades a terme a l'espai multifuncional i al Casal de Cultura.En les explicacions donades per Esquerra al públic assistent es va destacar les accions culturals que s'han pogut portar a terme en els darrers quatre anys i l'impuls que s'hi ha pogut donar malgrat els anys condicionats per l'emergència sanitària de la Covid-19. En el marc de la feina feta.Capítol a part són les explicacions referents a les finances "Varem començar legislatura amb un deute de 200.000 euros i acabem legislatura havent fet més amb els comptes nets i sense deutes", va dir el regidor Lluís Freixes.