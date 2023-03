Altres notícies que també et poden interessar

Laha tramitat aquesta setmana passada sis denúncies relacionades amb conductes incíviques. En quatre dels casos s'ha tractat peramb posterior identificació dels responsables. Les altres dues infraccions han estat a, una per saltar-se semàfor en vermell i l'altra per circular en sentit contrari a la marxa..Pel que fa als abocaments voluminosos s'han localitzat al carrer Olzinelles, on un veí de Llinars del Vallès i va llençar material de la construcció. A, al costat de la Tordera, un veí de Riells i Viabrea hi va fer un abocament incorrecte i també a la Batllòria una empresa va llençar-hi material electrònic. El quart cas s'ha tractat d'un abocament d'uralita aal carrer Ausiàs March de Sant Celoni fet per un veí del municipi.Aquestes denúncies s'emmarquen en la lluita contra l'incivisme on des de fa temps l'Ajuntament de Sant Celoni hi ha posat el focus. Com sempre en aquests casos, s'apel·la al civisme de la ciutadania per fer bé les coses i es recorda que enm cas d'haver-se de desprendre de voluminosos es pot anar a la deixalleria o bé demanar la concertació d'un servei gratuït de recollida. També hi ha servei de recollida de voluminosos cada primer dimarts de mes.