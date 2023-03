Sis‑cents estudiants participen en la 2a Fira de l'Ocupació de Sant Celoni

Més de 600 estudiants de 3r i 4t d'ESO de Sant Celoni han participat aquest matí en laal Sax Sala - Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny, organitzada per l'ajuntament i adreçada als joves que es troben en període de tria educativa postobligatòria. L'esdeveniment compta amb la participació de gran part dels centres educatius del municipi, l'Escola d’adults, el Centre de Noves Oportunitats i el PFI i una vintena d'orientadors i orientadores.Els participants han pogut gaudir d'una, tallers i xerrades que tenen per objectiu apropar la realitat laboral als joves, facilitar-los eines i recursos per a la presa de decisions i treballar les competències per a descobrir el talent.