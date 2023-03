Arbúcies posa en funcionament el Servei Municipal d'Acció Climàtica (SEMAC)

Desenvolupar una comunitat energètica

Aposta per les energies renovables

El, ubicat a l'Ajuntament d'Arbúcies, entrarà en funcionament el proper dilluns 13 de març. Aquesta nova oficina oferirà assessorament, informació i suport a la ciutadania en temes relacionats amb el consum d'energia, les energies renovables i la transició energètica.Sota el lema Actua: hi guanyes tu, hi guanya el planeta, el SEMAC s'ha fixat els objectius d'esdevenir un espai d'informació i formació dirigit a la ciutadania, realitzar assessoraments personalitzats en temes d'energia, i promoure un model energètic basat en laEn aquest sentit, l'alcalde d'Arbúcies,, té clar que "cal ajudar a entendre la despesa energètica i cal explicar a la ciutadania que tothom pot ser part de la transició energètica que necessitem fer".El SEMAC oferiràa la ciutadania: l'anàlisi de les factures dels usuaris i les recomanacions de bones pràctiques que es poden aplicar per reduir despeses energètiques; la realització d'auditories energètiques per conèixer els punts febles dels nostres habitatges o comerços i com actuar per millorar-los; la informació de projectes d'autoconsum fotovoltaic, geotèrmia o de biomassa; i, per últim, oferir suport en la tramitació d'ajuts i subvencions disponibles.El SEMAC ofereix aquests serveis tant de manera presencial com telemàtica, però per poder accedir-hi cal demanar hora al correu electrònic a accioclimatica@ajarbucies.cat o bé per telèfon al 972 860 001. L', però alguns dels serveis que se sol·licitin (com per exemple la tramitació d'una subvenció) tenen un preu públic fix, que serà comunicat i explicat a l'usuari.Una de les primeres funcions del SEMAC serà treballar per desenvolupar una comunitat energètica a Arbúcies, una entitat jurídica controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens locals...) sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic, amb un objectiu principal que sempre és el benefici local. Aquest mecanisme organitzatiu permet que diferents actors locals participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la o establin mecanismes de gestió i estalvi energètic."Són un mecanisme clau per avançar cap a unamés equitativa, sense deixar ningú enrere i que dona l'oportunitat perquè tothom pugui participar-hi", assegura Pere Garriga. I afegeix: "El desenvolupament sostenible, l'autoconsum i la generació d'energies renovables són una obligació i no una opció, i les administracions públiques hem de ser les primeres a complir-la".És per això que Arbúcies ha apostat per les energies renovables i l'estalvi energètic des de fa anys. El 2007 es va instal·lar una primera caldera de biomassa al pavelló de Can Pons, el 2011 una segona al pavelló de Can Delfí i durant els anys 2016 i 2017 es van desenvolupar dos projectes més importants, amb la construcció de dues xarxes de calor de biomassa, una a la zona de Can Delfí i una altra a la zona de les escoles.En total hi ha més deque funcionen amb un sistema de calefacció basat amb la biomassa, estalviant més de 3.000 tones d'emissions de CO2 i promovent la gestió de 60 hectàrees de boscos cada any, aspecte que permet la millora dels boscos, la potenciació de la biodiversitat, la prevenció d'incendis forestals i la creació d'ocupació.Actualment, també s'està executant el projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic d'Arbúcies, s'està implantant una instal·lació més eficient i d'acord amb les normatives i criteris actuals, per millorar la seva eficiència energètica i reduir de forma important el cost de l'energia consumida. En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament també està treballant en la redacció i execució de diversosper als equipaments públics del poble.Aquesta proposta continuada per les energies renovables i la sostenibilitat va fer que el 2017, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía concedís a Arbúcies el primer premi de millor actuació en matèria d'energies renovables i eficiència energètica en ajuntaments de menys de 20.000 habitants . I, el mateix any, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), va concedir a Arbúcies el primer premi d'Excel·lència energètica local.L'alcalde d'Arbúcies conclou: "L'objectiu que perseguim amb la creació d'aquesta oficina és la d'ajudar a les famílies, comerços i empreses a entendre els rebuts i assessorar-los a trobar solucions reals i efectives per a l'estalvi energètic".