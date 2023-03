Adjudicat a Acciona el sanejament de les EDARs del Baix Montseny

Acciona ha començat a operar les nouque constitueixen el Sistema de. Les plantes proporcionen servei a diversos municipis del Baix Montseny: Sant Celoni, Santa María de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Montseny, Vilalba Sasserra i Gualba.El contracte, adjudicat per l'entitat pública del, té una durada de dos anys amb possibilitat d'un màxim de dues pròrrogues anuals, i un import total de 3,68 milions d'euros, incloent-hi un 25% per a reposicions i millores de les EDARs.Les depuradores en conjunt ofereixen servei a una població equivalent de gairebé 45.000 habitants, amb un. La xarxa de sanejament té més dei hi ha 7 estacions de bombament externes a les plantes.El contracte incorporarà importants novetats tecnològiques per a, canvi d'infraestructures que han patit deterioracions pel pas del temps i altres tasques no energètiques. L'objectiu és garantir el correcte funcionament d'aquestes i la qualitat de les aigües depurades.Entre les actuacions a executar en el Grup Tordera hi ha fer una assistència tècnica i modelització BIM per a cadascuna de les plantes, la substitució d'equips de ventilació a Sant Celoni i Santa María de Palautordera, o la implantació de panells fotovoltaics a Vilalba Sasserra encaminats a la millora de l'eficiència energètica de les plantes.A més, Acciona ha inclòs en la seva oferta l'execució de diverses actuacions encaminades a la millora dels sistemes de control i optimització de processos. En aquest sentit, l'oferta inclou la implementació de la tecnologia de desenvolupament propi d'Acciona Smart Edar que permetrà la millora en l'eficiència energètica i el control de la qualitat de l'efluent.