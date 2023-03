L'Ajuntament d'Arbúcies entrega els Premis de Recerca a quatre alumnes de l'Institut Montsoriu

El Museu Etnològic del Montseny va acollir la sisena edició dels(PRAA). Uns guardons que premien els millors treballs de recerca d'alumnes de 2n de batxillerat de l'Institut Montsoriu. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor d'Educació, Jaume Salmeron, i de la directora de l'INS Montsoriu, Sílvia Carbó.El regidor d'Educació va ser l'encarregat d'encetar l'acte i va posar de manifest: "Un any més, constatem que Arbúcies té un jovent molt ben preparat i amb gran talent". I va afegir: "Tenim present i tenim futur com a poble". Per la seva banda, la directora de l'INS Montsoriu, va destacar: "Aquests premis doten de prestigi la recerca i la feina feta des del centre". Carbó també va voler fer un agraïment a l'alumnat, a les seves famílies i a tot el professorat per acompanyar-los en tot aquest procés de recerca. Carbó va tancar el seu discurs assegurant: "Vetllem perquè la formació en recerca sigui detallada, rigorosa i acompanyada. Fer un treball de recerca suposa enfrontar-se a un repte acadèmic de gran envergadura".Tot seguit, es van presentar els premiats d'aquest 2023, que van serva rebre el premi a la innovació social. Abans de l'entrega dels diplomes corresponents, els guardonats van fer una breu presentació dels seus treballs.El primer d'ells va ser Pol Font, amb el treballContaminació lumínica d’Arbúcies, en el qual es feia una valoració de la contaminació lumínica del municipi. La segona exposició va anar a càrrec de Salma Bannadi, amb el treball Estudi de les característiques fisicoquímiques de l'aigua de fonts naturals del Montseny-Guilleries. Un treball en el qual es van determinar les característiques de l'aigua de 26 fonts naturals del Montseny-Guilleries partint d'uns paràmetres fisicoquímics concrets.La tercera presentació va ser la del treball Són les dietes miracle un parany per a la població femenina?, de Berta Canals. Una recerca en la qual es va fer l'anàlisi comparativa entre les dietes miracle i tres models nutricionals de població femenina. Finalment, Júlia Ferrer va ser l'encarregada de tancar les exposicions i ho va fer amb el treball La solitud a la filmografia d'Icíar Bollaín en el qual es va estudiar des d'un punt de vista poc explorat la filmografia d’aquesta directora i actriu espanyola.Un cop feta la presentació dels treballs, l'alcalde d’Arbúcies, el regidor d'Educació i la directora de l'institut van ser els encarregats d'entrega els diplomes als quatre premiats.