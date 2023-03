Detenen a Hostalric una dona que revenia productes robats a la feina

Elshan detingut a, la responsable de logística d'una empresa de roba per robar productes a la feina i revendre'ls per internet. La investigació es remunta al desembre, quan els Mossos d'Esquadra van comprovar que s'estavenMoltes duien l'etiqueta original i en diversos casos no havien arribat a sortir al mercat.La investigació va determinar que part d'aquestes vendes per internet es gestionaven des d'una casa d’Hostalric. Els Mossos de la comissaria d'Arenys de Mar hi van entrar el dia 1 de març i van comissar, entre roba, calçat esportiu i complements. Van comprovar que l'autora de les vendes era treballadora d'una empresa de roba.El valor del material intervingut supera els, segons els Mossos, que encara no han acabat de taxar totes les peces. El cas l'investiga el jutjat d’instrucció número 2 d'Arenys. L'arrestada té 39 anys i està acusada d'un delicte continuat de furt.