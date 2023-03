«Hostalric, dones i història» un recorregut per homanetjar les dones del municipi

Canvi de nomenclatura d'alguns carrers d'Hostalric

✅ #PleHostalric | El Ple de l'Ajuntament aprova el canvi de noves nomenclatures de vies i espais públics d’#Hostalric. pic.twitter.com/3ft76xvOPr — Ajuntament d'Hostalric (@AjHostalric) March 6, 2023

En el marc de las'ha organitzat "", un recorregut urbà amb 19 plafons informatius que destaquen la història del municipi a través d'hostalriquenques que van ser o han estat pioneres en algun àmbit. Un recorregut per retre un homenatge a les dones d'Hostalric que, a vegades invisibles i poc valorades han estat protagonistes fonamentals de les vides del poble.Són dones singulars que per algun motiu o altre van destacar ique la societat els havia reservat i van recuperar el prestigi, la influència, la capacitat de decisió, la preparació intel·lectual i la predisposició per transformar amb idees i pràctiquesa la nostra societat.La relació no podia ser exhaustiva i se n'ha fet una tria "però avui les volem". El recorregut mostra, doncs, dones que han estat primeres en activitats o càrrecs que fins no fa massa eren exercits només per homes.Bona part de la documentació històrica i la idea del disseny dels plafons ha estat de Ramon Reyero. El mapa del recorregut es pot recollir a l'Oficina de Turisme.D'altra banda, Ple municipal de, reunit en sessió extraordinària el dilluns 6 de març, va aprovar per unanimitat el canvi de noves nomenclatures de vies i espais públics del municipi. I tot, amb l'objectiu per part del consistori de cercar l'equilibri entre personalitats femenines i masculines., regidora d'Igualtat, explica que "partim d'una gran desigualtat històrica més i volem mirar de revertir mica en mica aquest desequilibri que existeix actualment entre noms masculins i noms femenins en les nomenclatures dels espais públics d'Hostalric, on actualment només hi ha dos carrers dedicats a dones".Les noves nomenclatures han estat proposades per la Comissió, nascuda en el marc de l'aprovació per part del Ple de l'Ajuntament del nou Reglament municipal del nomenclàtor i que està integrada per representants polítics, personal municipal del consistori, experts en història local i representants del teixit associatiu local.La comissió va dur a terme fa uns mesos una primera trobada on es va fer una pluja d'idees, es van analitzar els carrers i espais susceptibles de canviar de nom o que actualment no tenen una denominació específica, i es van cercar dones que haguessin fet història al municipi o que n'haguessin tingut una vinculació molt estreta. I ja en una segona trobada, es van valorar les diferents propostes i es va prendre per unanimitat una decisió dels primers que es volen portar a terme pel que fa a la nomenclatura:- plaça de Can Llensa;- plaça del Bon Repòs; .- carrer Barcelona;- carrer Pedraforca;- nou passeig IES-ZEM.Anna Noguera avança que "a partir d'ara, volem que hi hagi més trobades de la comissió; volem que es faci pedagogia d'aquesta nova nomenclatura, començant per les escoles per a donar a conèixer qui eren aquestes dones; i volem seguir recollint propostes dels veïns i veïnes. La comissió ha de ser un òrgan participatiu ben viu on hi prengui part tota la població per a poder"., regidora del grup municipal de JxCat-Junts i membre de la Comissió de nomenclàtor destaca que "personalment, ha estat una experiència molt positiva poder participar en la Comissió del nomenclàtor. Crec que és un primer pas per donar a conèixer algunes de les dones rellevants i que han estat referents a Hostalric i també és una manera que no caiguin en l'oblit".