Eleccions municipals 2023 a Sant Celoni: tot el que has de saber

Aconseguir l'alcaldia deen les eleccions municipals del proper 28-M es preveu car. La percepció general és que la propera legislatura tampoc no hi haurà cap majoria absoluta i el que prevaldrà seran els pactes postelectorals que s'hauran de negociar fins el darrer moment. Una nit electoral que servirà per veure com es reparteixen els 17 regidors amb cadira al plenari. Això és tot el que has de conèixer per estar informat sobre com seran les eleccions a Sant Celoni.A les properes eleccions municipals a Sant Celoni, de moment hi quatre formacions polítiques -les que avui tenen representació al ple municipal- que han anunciat que presentaran candidatura.és l'actual alcalde de Sant Celoni i la Batllòria i candidat de Junts per intentar revalidar-la. Hi va accedir l'any 2019 després de ser la força més votada i assolint sis regidors. El seu principal contrincant, sense cap mena de dubte serà la proposta del PSC en aquestes eleccions, fent tàndem amb. Amb cinc regidors posen tota la carn a la graella per recuperar el govern municipal. La tercera força és la marca transformadora de Sant Celoni i la Batllòria . Han fet presentació pública, però encara no han anunciat qui encapçalarà la llista. La quarta llista ésque presenta importants novetats ambal capdavant. Tenen tres regidors i formen part del govern en coalició amb Junts.La campanya arrenca a les dotze de la nit deli s'allarga fins el dia 26. El dia 27 és la jornada de reflexió i el dia 28 de maig es produeixen les votacions.Les eleccions, tècnicament, es convoquen el 4 d'abril, que és quan apareixerà el decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A partir d'aquest moment es pot sol·licitar el vot per correu, que es pot demanar fins el, és a dir, fins poc abans que comenci la campanya. La data límit per reclamar el vot a distància és el 18 de maig, deu dies abans que es produeixin les votacions. Qui opti per aquest tràmit rebrà les paperetes, com a molt tard, el 21 de maig. En quin moment s'ha de portar el vot a correus? El dia 24 de maig, quatre dies abans dels comicis, és elEls residents a Sant Celoni de més de 18 anys amb nacionalitat espanyola, d'entrada. A diferència d'altres conteses electorals, en les municipals hi ha més marge per a tothom que no estigui englobat per aquesta categoria. En el cas dels ciutadans de la(UE), el requisit és estar empadronat a la ciutat i demanar votar, tot i que el tràmit va caducar el 30 de gener. En el cas dels ciutadans, l'Estat disposa de 13 tractats de col·laboració ambper tal de poder participar a les eleccions locals: Regne Unit, Irlanda del Nord, Xile, Bolívia, Colòmbia, Cap Verd, Trinitat i Tobago, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Nova Zelanda, Paraigua, Islàndia i Noruega. Cal tenir permís de residència a Espanya i haver-hi viscut cinc anys. El tràmit per participar als comicis en aquest precepte, però, es va tancar el 15 de gener.